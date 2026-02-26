Завтрак-шедевр: хрустящие конвертики из теста фило с творогом, моцареллой и яйцом. Выглядят нереально, готовятся за 20 минут

Тонкое, почти невесомое тесто фило, смазанное маслом и запеченное до золотистого хруста, скрывает внутри нежнейшую, влажную начинку. Творог, растертый в крем, тягучая моцарелла, рубленое яйцо и свежая петрушка — все это смешивается в идеальную гармонию, которая контрастирует с хрустящей оболочкой. Каждый конвертик — маленькое сокровище, которое хочется разворачивать медленно, смакуя каждый слой.

В миске 200 г творога (5%) тщательно разминаю вилкой до пастообразного состояния. Добавляю 45 г мелко натертой моцареллы, 2 мелко рубленых вареных яйца и небольшой пучок измельченной петрушки. Солю по вкусу и аккуратно перемешиваю до однородного распределения всех ингредиентов. Листы теста фило (из расчета 1,5 листа на порцию, всего 3-4 листа на 2 порции) аккуратно отделяю друг от друга. Каждый лист слегка смазываю растительным маслом с помощью кисточки. На край каждого листа выкладываю по 2-3 столовые ложки творожной начинки. Заворачиваю края и формирую аккуратные плотные конвертики, тщательно защипывая, чтобы начинка не вытекла при выпечке. Выкладываю конвертики на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Сверху каждый конвертик можно слегка смазать маслом для более румяной корочки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до глубокого золотистого цвета. Подаю теплыми, со сметанным соусом или свежими овощами.

