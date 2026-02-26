Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 18:56

Завтрак-шедевр: хрустящие конвертики из теста фило с творогом, моцареллой и яйцом. Выглядят нереально, готовятся за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тонкое, почти невесомое тесто фило, смазанное маслом и запеченное до золотистого хруста, скрывает внутри нежнейшую, влажную начинку. Творог, растертый в крем, тягучая моцарелла, рубленое яйцо и свежая петрушка — все это смешивается в идеальную гармонию, которая контрастирует с хрустящей оболочкой. Каждый конвертик — маленькое сокровище, которое хочется разворачивать медленно, смакуя каждый слой.

В миске 200 г творога (5%) тщательно разминаю вилкой до пастообразного состояния. Добавляю 45 г мелко натертой моцареллы, 2 мелко рубленых вареных яйца и небольшой пучок измельченной петрушки. Солю по вкусу и аккуратно перемешиваю до однородного распределения всех ингредиентов. Листы теста фило (из расчета 1,5 листа на порцию, всего 3-4 листа на 2 порции) аккуратно отделяю друг от друга. Каждый лист слегка смазываю растительным маслом с помощью кисточки. На край каждого листа выкладываю по 2-3 столовые ложки творожной начинки. Заворачиваю края и формирую аккуратные плотные конвертики, тщательно защипывая, чтобы начинка не вытекла при выпечке. Выкладываю конвертики на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Сверху каждый конвертик можно слегка смазать маслом для более румяной корочки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до глубокого золотистого цвета. Подаю теплыми, со сметанным соусом или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовиться, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
Читайте также
С драниками больше не вожусь. Делаю хычины с картофелем и сыром — получаются сытнее и нежнее, а вкус объедение
Общество
С драниками больше не вожусь. Делаю хычины с картофелем и сыром — получаются сытнее и нежнее, а вкус объедение
Никаких плоских оладий: эти поднимаются так, что залюбуешься, — рецепт с точными пропорциями
Общество
Никаких плоских оладий: эти поднимаются так, что залюбуешься, — рецепт с точными пропорциями
Никаких дрожжей! Творожные «жемчужинки» с цукатами — нежнее облака и готовятся без подхода и расстойки
Общество
Никаких дрожжей! Творожные «жемчужинки» с цукатами — нежнее облака и готовятся без подхода и расстойки
Забудьте о долгом ожидании: творожные вертуты с творогом и изюмом готовы за 20 минут — нежнее облака и вкуснее любых пирожных
Общество
Забудьте о долгом ожидании: творожные вертуты с творогом и изюмом готовы за 20 минут — нежнее облака и вкуснее любых пирожных
Мягкие, как облако, оладьи: готовятся на манке, муке и молоке — булочная текстура, вкусно и просто
Общество
Мягкие, как облако, оладьи: готовятся на манке, муке и молоке — булочная текстура, вкусно и просто
завтраки
творог
тесто
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали о том, где нашли школьницу из Смоленска
Рэперу Гуфу вынесли приговор: что известно, «банное» дело
В Москве отменили свадьбы 20 пар из-за нижнего белья
Собянин назвал число уничтоженных беспилотников на подлете к Москве
Telegram будет только на фронте? Когда заблокируют, причины, позиция РКН
Экс-депутат объяснил, почему страны Европы отказывают украинцам в убежище
Лыжница Степанова пугает шведок, чиновник стал Героем России: что дальше
Беспорядки в Мексике нанесли удар по спорту
В России назвали сроки разработки АЭС для базы на Луне
Задержан предполагаемый похититель девочки из Смоленска
Садист, бандит и инвалид: что известно о резонансном деле Владимира Бакса
ЕС поставил Киргизии ультиматум из-за торговли с Россией
В Бразилии по улицам поплыли гробы
Стало известно, где была найдена пропавшая в Смоленске девочка
Жуткое ДТП на трассе «Кавказ» унесло жизни двоих человек
Агрессивная собака полгода терроризирует жителей Краснодара
Воспоминания о бомбардировке Хиросимы оценили в $950 тыс.
В Смоленске нашли вещь, которая может принадлежать пропавшей девочке
Пропавшую в Смоленске девочку нашли
В Дании пройдут досрочные выборы в парламент
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.