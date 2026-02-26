Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 14:30

Никаких дрожжей! Творожные «Жемчужинки» с цукатами — нежнее облака и готовятся без подхода и расстойки

Фото: D-NEWS.ru
Беру творог, яйцо и муку — и готовлю нежные «Жемчужинки» с цукатами прямо на противне, без дрожжей, подхода и расстойки. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что из минимума продуктов получаются маленькие кулинарные шедевры: рассыпчатые, нежные шарики с яркими вкраплениями цукатов, которые тают во рту и напоминают изысканные пирожные. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые «жемчужинки» с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, влажной серединкой, в которой прячутся сладкие цукаты. Ванильный аромат наполняет кухню, а выпечка исчезает со стола быстрее, чем остывает.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 250 г муки, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, 50 г цукатов. Творог разомните с мягким маслом, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем и цукаты, замесите мягкое тесто. Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень и выпекайте при 190 градусах 15–20 минут до румяного цвета. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
