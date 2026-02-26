Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте о долгом ожидании: творожные «Вертуты» с творогом и изюмом готовы за 20 минут — нежнее облака и вкуснее любых пирожных

Беру творог, масло, муку и изюм — и готовлю нежные вертуты прямо на противне без возни с дрожжами. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что никакого долгого подхода и расстойки: просто замесил тесто, завернул начинку и через 20 минут на столе румяное чудо. Получается обалденная вкуснятина: слоистые, рассыпчатые вертуты с золотистой хрустящей корочкой и нежной творожно-изюмной начинкой внутри. Ванильный аромат наполняет кухню, а сами вертуты буквально тают во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие. Они такие воздушные, что исчезают со стола быстрее, чем остывают.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 50 г сахара, ½ ч. ложки разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, 50 г изюма. Масло разотрите с сахаром, добавьте творог, яйцо, ванилин, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Раскатайте его в прямоугольный пласт, нарежьте на длинные полоски. На каждую полоску выложите немного изюма, защипните края, формируя жгутики, и сверните спиралькой. Выложите вертуты на противень, смажьте желтком и выпекайте при 190 градусах 15–20 минут до румяного цвета. Подавайте тёплыми.

