Королевская семья Британии: новости, Эндрю отправили под домашний арест?

Экс-принц Эндрю фактически заперт в своих покоях в Сандрингеме после того, как король Карл III запретил ему заниматься верховой ездой, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 26 февраля?

Что известно о домашнем аресте Эндрю

Эндрю переехал в поместье Сандрингем три недели назад и теперь находится под следствием после того, как был задержан полицией долины Темзы в свой 66-й день рождения по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Арест последовал после публикации последней партии документов, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном. В итоге брата Карла III отпустили под подписку о невыезде спустя 11 часов допроса. Он отрицает свою вину.

По словам инсайдеров, после задержания монарх запретил Эндрю заниматься верховой ездой.

«После ареста Эндрю король дал четкое указание, чтобы его не видели верхом на лошади. Потому что кадры, на которых он расслабленно или весело скачет верхом, будут плохо сочетаться с серьезностью расследования, которому он подвергся», — сообщил источник.

Другой инсайдер отметил, что передвижения экс-принца теперь настолько жестко контролируются, что фактически он находится под домашним арестом.

«Езда верхом была его отдушиной, одним из последних остатков привычного образа жизни и свободы. Лишение этой привилегии показывает, насколько серьезной стала ситуация», — добавил он.

В прошлом году Эндрю лишился лицензии на владение огнестрельным оружием, а стрельба была одним из его главных увлечений. Это уже ограничивало его активность. Теперь он живет на ферме со своими собаками, в том числе двумя корги покойной королевы Елизаветы II, и, как говорят, большую часть времени проводит дома.

Полицейское расследование в отношении Эндрю сосредоточено на его прежней должности специального представителя Великобритании по вопросам международной торговли и инвестиций, которую он занимал с 2001 по 2011 год. Согласно электронным письмам, бывший принц пересылал Эпштейну конфиденциальные правительственные отчеты о своих визитах во Вьетнам, Сингапур и Китай в 2010 году.

Как Гарри и Меган хотят «использовать» дочерей Эндрю

Принц Гарри и и его жена Меган Маркл хотят использовать принцесс Беатрис и Евгению как марионеток, чтобы «поставить королевскую семью на колени», пишет RadarOnline. По слухам, Сассексы подталкивают сестер к тому, чтобы те рассказали свою версию скандала с Эпштейном. Этот шаг может привести к расколу внутри монархии.

«Гарри и Меган считают, что принцессы могут внести ясность в ситуацию, особенно в том, что касается степени вовлеченности их родителей в дела Эпштейна и того, что они сами знали или не знали. <...> Сассексы опираются на собственный опыт. Они увидели, как история, рассказанная на их условиях, изменила отношение к ним, и считают, что та же стратегия может сработать в случае с Беатрис и Евгенией. По их мнению, контроль над нарративом — это своего рода рычаг давления», — сообщил инсайдер.

При этом в королевских кругах возможные откровения дочерей Эндрю вызывают настоящую тревогу. Публичный отчет, каким бы тщательно подготовленным он ни был, может всколыхнуть старые обиды, раскрыть неприятные подробности и еще больше обострить и без того хрупкие семейные отношения.

«Некоторым кажется, что Гарри и Меган хотят использовать сестер как марионеток в своей непрекращающейся миссии — поставить королевскую семью на колени», — отметил источник.

