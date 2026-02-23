Скандал вокруг брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из-за его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном обнажил «цирк уродов» в элите страны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет не о физических недостатках, а о моральном разложении общества.

Посмотрите, что сейчас происходит в Британии. Это же какой-то действительно цирк уродов, прости меня господи. Не хочется так говорить, потому что в историческом контексте такое явление было, когда людей с физическими недостатками показывали, — отметила она.

Захарова уточнила, что связь экс-принца Эндрю с уличенным в педофилии финансистом стала свидетельством того, как британцы покрывали жуткие преступления своей правящей верхушки, при этом заявляя о приверженности правам человека и готовности разбираться со всеми нарушениями международного права. Маунтбеттен-Виндзор имел власть, деньги, средства и участвовал в политических и информационных кампаниях, в том числе и в «глобальных рекламных кампаниях по продвижению повестки», напомнила дипломат.

До этого Захарова призналась, что ее чуть не стошнило при изучении файлов Эпштейна. По словам дипломата, чтение этих документов похоже на просмотр триллеров или тру-крайма.