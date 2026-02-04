Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 11:11

«Я не могу больше»: Захарову затошнило при изучении файлов Эпштейна

Захарова призналась, что ее чуть не стошнило при изучении файлов Эпштейна

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik призналась, что ее чуть не стошнило при изучении файлов финансиста Джеффри Эпштейна. По словам дипломата, чтение этих документов похоже на просмотр триллеров или тру-крайма.

Я поймала себя на следующей мысли — это даже не мысль, это было чувство, которое вызывает единственное — ощущение тошноты. Я сейчас очень смягчаю, от этого тошнит физиологически. То есть я поняла, что я не могу больше, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в файлах по делу Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, президент Владимир Зеленский упоминается в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей. Также автор одного из опубликованных электронных писем, относящихся к 2024 году, предполагает, что украинский президент мог быть связан с модельным агентом Жан-Люка Брюнеля.

Также представитель бизнесмена Билла Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Эпштейна. В них финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок на вилле.

