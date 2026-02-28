Суд признал экстремистским кавер на песню «Сигма-бой»

Московский суд признал экстремистской версию песни «Сигма-бой» с измененным антироссийским текстом, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Лингвистическая экспертиза установила в треке признаки унижения человеческого достоинства и военных в зоне спецоперации.

В них указано, что в сети прокурор выявил кавер на песню «Сигма-бой», но с полностью измененными словами. Лингвистическое исследование показало, что в треке, размещенном на нескольких сайтах, содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства, возбуждения вражды и ненависти по отношению к российским военнослужащим, принимающим участие в СВО, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики и экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. По его словам, при этом все виды оплаты там тоже криминализируют.

До этого Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила о внесении украинского политика Георгия Туку в перечень террористов и экстремистов. Мужчина известен как создатель скандально известного сайта «Миротворец».