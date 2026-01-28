Росфинмониторинг включил скрипачку Соршневу в реестр экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов музыканта Асю Соршневу. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте ведомства. Соршнева — скрипачка, выпускница Московской консерватории, которая ранее активно гастролировала по Европе, Японии и Южной Америке, в том числе в составе международных оркестров под управлением известных дирижеров.

Перечень террористов и экстремистов (включенные): <...> Соршнева Ася Викторовна, 17.06.1983 года рождения, город Коломна Московской области, — указано в обновленном списке ведомства.

Одновременно с этим реестр пополнился именем 28-летнего уроженца Сумской области Сергея Чумарного. По данным Главной военной прокуратуры, он служил стрелком в штурмовом полку ВСУ и принимал участие во вторжении в Курскую область в ноябре 2024 года. За совершение теракта в составе группы лиц Чумарный уже приговорен к 15 годам лишения свободы.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил ветеринара Алексея Морозова из Брянской области к 10 годам лишения свободы. В 2023–2025 годах он перевел более 102 тыс. рублей подконтрольным структурам «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена).