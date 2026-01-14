Ветеринара приговорили к 10 годам колонии за «экстремистские» донаты Ветеринара из Брянска осудили на 10 лет за финансирование «Артподготовки»

2-й Западный окружной военный суд приговорил ветеринара Алексея Морозова из Брянской области к 10 годам лишения свободы, передает ТАСС из суда. В 2023–2025 годах он перевел более 102 тыс. рублей подконтрольным структурам «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена).

Назначить Морозову наказание в виде 10 лет лишения свободы, — огласил решение судья.

Ранее подростка из Мариуполя в ДНР задержали за сбор данных о расположении российских военных частей и передачу их украинской разведке. 17-летний юноша рассказал на допросе, что сам связался с представителями ГУР в мессенджере Telegram. Обвиняемый при этом уточнил, что отказался от предложений о подрыве различных объектов. Против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Суд в Хабаровском крае до этого приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы за передачу спецслужбам Украины данных о работе предприятия ВПК России. Он отправлял кураторам сведения с августа по октябрь 2024 года.