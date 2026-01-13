Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 11:42

Момент задержания и допрос подростка за связь с ГУР Украины попал на видео

Подростка из Мариуполя в ДНР задержали за сбор данных о расположении российских военных частей и передаче украинской разведке, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 17-летний юноша рассказал на допросе, что сам связался с представителями ГУР в мессенджере Telegram.

Обвиняемый заявил, что отказался от предложений в подрыве различных объектов. По словам подростка, тогда ему предложили «разведывательную» работу.

Я был в поселке на территории города, на выезде. Там частные дома все были разбиты, стояло пару домов и военные машины зеленые. Я так решил, что это какой-то военный городок. Я на картах сфотографировал объект и отправил сотруднику ГУР, — отметил задержанный.

Против юноши возбудили уголовное дело по статье о госизмене. В ФСБ также напомнили, что украинские спецслужбы продолжают вербовать подростков онлайн для разведки и диверсий, за которые грозит пожизненное.

