26 ноября 2025 в 10:02

Россиянина осудили за госизмену после передачи данных о предприятии ВПК

Жителя Хабаровского края осудили за передачу сведений об оборонном предприятии

Фото: t.me/proc_phk
Суд в Хабаровском крае приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы за передачу спецслужбам Украины данных о работе оборонного предприятия, сообщили в региональной прокуратуре. Мужчину признали виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Суд приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 450 тыс. рублей, с ограничением свободы на один год шесть месяцев, — говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант с августа по октябрь 2024 года связывался с представителями украинских спецслужб и передавал сведения о работе предприятия военно-промышленного комплекса. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что россиянин, собиравший сведения о системе противовоздушной обороны Московской области по заданию Службы безопасности Украины, отправился в колонию строгого режима на 24 года. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Кроме того, 55-летнего мужчину оштрафовали на 500 тыс. рублей.

госизмены
Хабаровский край
суды
приговоры
