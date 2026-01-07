Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 13:09

Молодым семьям в российском регионе выделили 300 млн рублей

На поддержку молодых семей в Хабаровском крае выделили 300 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2026 году на поддержку молодых семей в Хабаровском крае будет направлено 300 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. Эти средства позволят выдать 100 свидетельств на получение целевых социальных выплат.

Согласно условиям программы, выделенные субсидии смогут покрыть часть расходов на покупку жилья. Молодые семьи, в которых уже есть дети, получат компенсацию в размере 35% от стоимости недвижимости. Для бездетных пар этот показатель составит 30%. Полученные деньги можно будет направить как на приобретение готового жилья, так и на строительство собственного дома.

Супруги получат право самостоятельно выбрать застройщика и конкретный объект, но в рамках территории своего муниципального образования. Участниками программы могут стать молодые семьи, в том числе неполные. Главными условиями являются возраст супругов (или одинокого родителя) — не более 35 лет на момент подачи заявления, а также официальный статус семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о планах по внедрению дополнительных мер государственной поддержки семей, в которых есть дети. В ходе заседания Совета по национальным проектам и стратегическому развитию он сообщил, что эти меры будут включать в себя специальные выплаты для семей с невысоким уровнем доходов.

