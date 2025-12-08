Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России

В России планируют внедрить дополнительные меры поддержки семей с детьми, включая выплаты для семей с низкими доходами, заявил на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию президент Владимир Путин. Он отметил, что кабмин уже утвердил долгосрочную стратегию в этой сфере и приступил к реализации нового нацпроекта «Семья», сообщает ТАСС.

Начиная с текущего года, показатель рождаемость включен в оценку работы глав субъектов. Запланированы новые меры поддержки семей с детьми, в том числе семейные выплаты, которые с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей, — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что семьи необходимо поддерживать по принципу «чем больше — тем лучше». По его словам, выплаты семьям должны увеличиваться на каждого последующего ребенка. Прямая трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

До этого глава государства признал, что рождаемость в России продолжает падать, принятых мер в сфере демографии недостаточно. По его словам, такая тенденция вызвана объективными факторами. При этом глава государства убежден, что нужно и дальше выдерживать ориентир на преумножение численности населения.