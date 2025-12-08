Путин признал, что рождаемость в России продолжает падать

Рождаемость в России продолжает падать, принятых мер в сфере демографии недостаточно, заявил президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле. По его словам, такая тенденция вызвана объективными факторами. При этом глава государства убежден, что нужно и дальше выдерживать ориентир на преумножение численности населения.

Понятно, что есть объективные причины, включая общемировой тренд и внешние вызовы. Вместе с тем подчеркну, что одна из главных задач — сохранение и сбережение нашего народа, — сказал Путин.

Как рассказала представитель «Народного фронта» Елена Шлыкова, в преддверии прямой линии президента в волонтерский штаб программы поступает немало обращений, связанных с развитием детских лагерей. По ее словам, социальные темы стали самыми популярными среди россиян.

При этом участие в предстоящей программе «Итоги года» с Путиным примут не только отечественные, но и иностранные журналисты. Как уточнили ведущие федеральных каналов Мария Березовская и Павел Зарубин, коллеги со всего мира будут вовлечены в это традиционное медиасобытие.