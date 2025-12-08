ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 16:08

Раскрыты самые популярные темы обращений на прямую линию с Путиным

Волонтер Шлыкова: россияне активно интересуются темой развития детских лагерей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в волонтерский штаб программы поступает немало обращений, связанных с развитием детских лагерей, заявила MIR24.TV представитель «Народного фронта» Елена Шлыкова. Социальные темы стали самыми популярными среди россиян.

Жители страны очень активно предлагают провести реформы в определенных сферах. Например, предлагают вернуть в строй детские лагеря. Цены на путевки туда сегодня очень выросли. И поэтому нужно находить нестандартные способы повышения доступности отдыха, — рассказала Шлыкова.

В штаб «Итогов года с Владимиром Путиным» граждане обращаются с вопросами касаемо индексации пенсий и медицины. Кроме того, многих беспокоит тема жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что число обращений граждан, поступивших на прямую линию с Путиным, превысило отметку в 255 тыс. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря, в 15:00 по московскому времени и продлится вплоть до окончания самой программы 19 декабря.

Владимир Путин
дети
обращения
общество
