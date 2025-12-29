Трамп начал говорить о большом прогрессе по Украине Трамп после переговоров с Зеленским и Путиным объявил о прогрессе по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном продвижении в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго американский лидер заявил, что стороны добились «большого прогресса» в вопросе прекращения кризиса.

Свою оценку Трамп дал во время совместной пресс-конференции по завершении переговоров. Он привел яркую метафору, чтобы проиллюстрировать объем проделанной работы.

У нас была отличная встреча. Как кто-то сказал бы, мы решили 95% вопросов. Я не знаю, какой процент, но мы добились большого прогресса в прекращении конфликта, — сказал глава вашингтонской администрации.

Несмотря на оптимистичный тон, политик не стал уточнять, какие именно вопросы были согласованы и что входит в оставшиеся нерешенными проценты. Кроме того, Трамп назвал свои переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись накануне, «прекрасными» и результативными.

Ранее сообщалась, что встреча Трампа и Зеленского продолжалась два часа. После этого политики провели телефонный разговор с европейскими коллегами. Результаты этих переговоров также пока не детализируются.