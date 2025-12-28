Поджигателям войны и обманщикам следует покаяться, написал в социальной сети Х спецпредставитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. При этом он подчеркнул, что великие лидеры и миротворцы должны одержать победу.

Сегодня важный день на пути к миру. Великие лидеры, честный диалог, миротворцы и весь мир должны победить. Поджигатели войны и обманщики должны покаяться. Пусть восторжествует путь к миру, — сказал Дмитриев.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что так называемая партия войны в Европе пока готова идти до конца в своих антироссийских идеях. Дипломат назвал сложным вопрос, прошли ли «точку невозврата» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Лавров также предупредил, что, если Россия подвергнется нападению, ответ будет сокрушительным. По его словам, «непонятливым» политикам в Европе важно периодически напоминать об этом.