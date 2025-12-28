Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 07:53

Лавров заявил о желании «партии войны» идти до конца в одном вопросе

Лавров: Россия видит стремление Европы идти до конца в антироссийских идеях

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Так называемая «партия войны» в Европе пока готова идти до конца в своих антироссийских идеях, и Москва это видит, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС. Дипломат назвал сложным вопрос, прошли ли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон «точку невозврата».

Мы видим, что пока европейская «партия войны», вложившая свой политический капитал в идею нанесения России стратегического поражения, готова идти до конца, — констатировал Лавров.

Он напомнил, что Европейский союз взял курс на разрушение механизмов взаимодействия с Россией еще в 2014 году. По его словам, западные лидеры активно раздувают «российскую угрозу», а также разжигают русофобские и милитаристские настроения в обществе.

Ранее аналитики заявили, что администрация США совершает фатальную ошибку, предлагая Украине гарантии безопасности по модели пятой статьи устава НАТО. По их мнению, такой шаг грозит началом войны с Россией.

МИД РФ
Сергей Лавров
Запад
Европа
русофобия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России точным ударом «обескровили» боевую технику ВСУ
«Никаких шансов»: Зеленскому указали на его место в переговорах по Украине
Сорвана попытка украинских шпионов прорваться вглубь России
Вызывающее поведение хоккеистов из Канады на МЧМ привело к расследованию
Лавров подтвердил поддержку КНР при обострении в Тайваньском проливе
Раскрыто количество граждан Южной Осетии, участвующих в СВО
Зять Алентовой разнес Бекмамбетова за ремейк «Москвы слезам не верит»
Мужчина внезапно умер во время секса с шестью женами
Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы
Долина опубликовала грустную песню в день переезда из квартиры Лурье
«Главное препятствие»: Лавров ответил, кто мешает миру на Украине
«Серьезное истощение»: поставки оружия Украине опустошили США
На Украине считают, что Зеленский пойдет даже на неозвученные уступки
Мэр многомиллионного мегаполиса призвал «делать детей» в буран
Четыре человека погибли на месте после столкновения с «Газелью»
Помощник начальника главного управления разведки Афганистана погиб в Кабуле
ВСУ бросили позиции на важном участке СВО
Жители Киева заявили о блэкауте в части районов города
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 декабря
В Ространснадзоре решили судьбу Ан-24
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.