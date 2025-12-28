Лавров заявил о желании «партии войны» идти до конца в одном вопросе

Так называемая «партия войны» в Европе пока готова идти до конца в своих антироссийских идеях, и Москва это видит, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС. Дипломат назвал сложным вопрос, прошли ли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон «точку невозврата».

Мы видим, что пока европейская «партия войны», вложившая свой политический капитал в идею нанесения России стратегического поражения, готова идти до конца, — констатировал Лавров.

Он напомнил, что Европейский союз взял курс на разрушение механизмов взаимодействия с Россией еще в 2014 году. По его словам, западные лидеры активно раздувают «российскую угрозу», а также разжигают русофобские и милитаристские настроения в обществе.

Ранее аналитики заявили, что администрация США совершает фатальную ошибку, предлагая Украине гарантии безопасности по модели пятой статьи устава НАТО. По их мнению, такой шаг грозит началом войны с Россией.