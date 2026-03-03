Хирург назвала причины, из-за которых может заклинить челюсть

Удаление коренных зубов может привести к заклиниванию челюсти, заявила NEWS.ru доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения хирург-стоматолог Надежда Патлатая. По ее словам, при первых признаках дисфункции следует немедленно обратиться к специалисту.

Механизм заклинивания височно-нижнечелюстного сустава связан с дисфункцией, при которой суставная головка выходит за пределы своего нормального положения и застревает. Это часто происходит из-за спазма жевательных мышц. К симптомам относятся невозможность открыть или закрыть рот, сильная боль, иногда асимметрия лица, щелчки или хруст. Причинами дисфункции могут стать как нарушение высоты прикуса, так и удаление коренных зубов. Кроме того, к этому могут привести неудачные стоматологические манипуляции и артрит, — предупредила Патлатая.

Она добавила, что частые случаи заклинивания челюсти также могут быть вызваны скрежетанием зубами или врожденными аномалиями строения сустава. По словам хирурга, стресс тоже может стать причиной, так как он вызывает перенапряжение мышц челюсти.

При заклинивании височно-нижнечелюстного сустава важно обеспечить покой челюсти, не пытаться силой открыть или закрыть рот, чтобы не усугубить ситуацию, так как это может привести к травме пальцев или дальнейшему повреждению сустава. Немедленно обратиться к гнатологу, стоматологу-хирургу или челюстно-лицевому хирургу. Врач может провести блокаду сустава, обезболить и вправить челюсть после оценки состояния и дополнительных методов исследования. Желательно не принимать обезболивающие до визита к врачу, чтобы не затруднить диагностику, — заключила Патлатая.

