Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 04:20

Хирург назвала причины, из-за которых может заклинить челюсть

Хирург Патлатая: челюсть может заклинить из-за удаления коренных зубов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Удаление коренных зубов может привести к заклиниванию челюсти, заявила NEWS.ru доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения хирург-стоматолог Надежда Патлатая. По ее словам, при первых признаках дисфункции следует немедленно обратиться к специалисту.

Механизм заклинивания височно-нижнечелюстного сустава связан с дисфункцией, при которой суставная головка выходит за пределы своего нормального положения и застревает. Это часто происходит из-за спазма жевательных мышц. К симптомам относятся невозможность открыть или закрыть рот, сильная боль, иногда асимметрия лица, щелчки или хруст. Причинами дисфункции могут стать как нарушение высоты прикуса, так и удаление коренных зубов. Кроме того, к этому могут привести неудачные стоматологические манипуляции и артрит, — предупредила Патлатая.

Она добавила, что частые случаи заклинивания челюсти также могут быть вызваны скрежетанием зубами или врожденными аномалиями строения сустава. По словам хирурга, стресс тоже может стать причиной, так как он вызывает перенапряжение мышц челюсти.

При заклинивании височно-нижнечелюстного сустава важно обеспечить покой челюсти, не пытаться силой открыть или закрыть рот, чтобы не усугубить ситуацию, так как это может привести к травме пальцев или дальнейшему повреждению сустава. Немедленно обратиться к гнатологу, стоматологу-хирургу или челюстно-лицевому хирургу. Врач может провести блокаду сустава, обезболить и вправить челюсть после оценки состояния и дополнительных методов исследования. Желательно не принимать обезболивающие до визита к врачу, чтобы не затруднить диагностику, — заключила Патлатая.

Ранее главный врач клиники Максим Хышов предупредил, что чрезмерное давление при чистке зубов может повредить эмаль. По ее словам, на состояние эмали также влияют питание и вредные привычки.

хирурги
здоровье
советы
врачи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гостиница с американскими военными могла попасть под разрушительный удар
Норвежские F-35A «полетали» с Су-35 из группы «Русские витязи»
Хирург назвала причины, из-за которых может заклинить челюсть
Скандал на интервью, отказ от брака, измены: как живет Мария Голубкина
Озвучено, сколько военных Кувейта пострадали в конфликте на Ближнем Востоке
Серия странных землетрясений произошла у секретной базы США
КСИР отчитался о масштабной атаке на американских пехотинцев
Российская туристка рассказала, за сколько долетела из Омана в Москву
Раскрыты подробности крупного пожара в посольстве США в Эр-Рияде
КСИР показал кадры пожара в посольстве США на территории Эр-Рияда
«Сильно»: Дмитриев восхитился прогулкой президента ОАЭ в Dubai Mall
Стилист развеял главные мифы о сульфатах и парабенах в косметике
Американское посольство в Эр-Рияде вспыхнуло после взрыва
Убили и заменили клоном: почему фанаты считают, что Джим Керри мертв
ЦАХАЛ начала охоту на командные центры «Хезболлы»
Стало известно о повреждении здания важного политического института Ирана
Белый хлеб впервые с 1986 года будут делать по новым стандартам
«Мадам первая леди»: Небензя обратился к супруге Трампа на заседании СБ ООН
«Абсолютно безопасно»: турист из РФ рассказал о настроениях в ОАЭ
ЦАХАЛ сообщила о новых ударах со стороны Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.