03 марта 2026 в 05:18

В Россию из ОАЭ прибыли новые рейсы после эскалации конфликта

Первые после приостановки полетов рейсы прибыли из Дубая в крупнейшие города РФ

Аэропорт Внуково Аэропорт Внуково Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Авиасообщение между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами начинает возвращаться в привычное русло, следует из расписания онлайн-табло. Спустя несколько дней после эскалации конфликта на Ближнем Востоке самолеты из Дубая вновь совершили посадку в аэропортах Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и московского Внуково.

До этого поздним вечером 2 марта широкофюзеляжный Boeing 787, рассчитанный примерно на 300 пассажиров, прибыл в московский аэропорт Шереметьево. Посадка была зафиксирована в 21:08 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что актриса Виктория Тарасова, известная по роли в сериале «Глухарь», оказалась среди пассажиров первого за три дня рейса из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию. Ее вылет должен был состояться еще 28 февраля, но рейс отменили за час до посадки из-за взрывов и закрытия воздушного пространства над регионом.

Позже россиянка Марина стала одной из первых, кому удалось вылететь из Омана в Москву после перерыва, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Цена билета для одного пассажира составила 150 тыс. рублей. Женщина рассказала, что отдыхала в Дубае, но знакомые помогли ей бесплатно добраться до Омана, откуда она смогла улететь на родину.

