03 марта 2026 в 05:19

В США озвучили, в каком состоянии находится Ормузский пролив

Fox News: Пентагон указал на открытость Ормузского пролива для судоходства

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ормузский пролив остается открытым для гражданского судоходства, указали представители Центрального командования Соединенных Штатов в беседе с журналисткой Fox News Дженнифер Гриффин. CENTCOM опровергает информацию о блокировке стратегической артерии иранскими военными.

По данным Пентагона, Иран не патрулирует пролив и не минирует его. Блокировка водной «артерии» была бы невыгодна самому Тегерану, так как 80% их нефти идет в Китай.

Иранские официальные лица неоднократно угрожали перекрыть Ормузский пролив в ответ на военную операцию США и Израиля. Однако Пентагон фиксирует, что судоходство по-прежнему осуществляется в штатном режиме.

Ранее советник иракского премьера по финансовым вопросам Мазхар Мухаммед Салех обратил внимание, что закрытие Ормузского пролива приведет к росту цен на нефть до $150 (12,3 тыс. рублей). По его словам, это приведет к потерям Ирака в $200–255 млн (16,4–21 млрд рублей).

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Георгия Плеханова Павел Севостьянов обратил внимание, что страны Восточной и Южной Азии, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею, в наибольшей степени зависят от поставок иранской нефти и транзита ближневосточного сырья через Ормузский пролив. Он подчеркнул, что через этот пролив ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти, что составляет примерно 20% мирового потребления.

