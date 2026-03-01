Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 20:20

Эксперт назвал четыре страны, зависящие от иранской нефти больше всего

Эксперт Севостьянов: Китай и Япония сильнее всего зависят от иранской нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны Восточной и Южной Азии, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею, в наибольшей степени зависят от поставок иранской нефти и транзита ближневосточного сырья через Ормузский пролив, рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Георгия Плеханова Павел Севостьянов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что через этот пролив ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти, что составляет примерно 20% мирового потребления.

Наиболее чувствительны к поставкам нефти из Ирана и к транзиту через Ормузский пролив страны Восточной и Южной Азии, прежде всего Китай, Индия, Япония и Южная Корея, — рассказал он.

Ранее стало известно, что крупнейший морской порт Ближнего Востока — Джебель-Али в Дубае — приостановил работу. Решение принято из-за разгоревшегося конфликта в регионе.

До этого министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил мнение, что остановка судоходства в Ормузском проливе, как ключевой артерии для поставок нефти и газа, повлечет за собой рост цен на топливо. Он подчеркнул, что Европа будет сообща вырабатывать единую стратегию реагирования на эту угрозу.

