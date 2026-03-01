Еще одно судно атаковали рядом с Ормузским проливом у берегов ОАЭ

Еще одно судно попало под обстрел недалеко от Ормузского пролива, у побережья ОАЭ, сообщили в координационном центре военно-морских сил Великобритании (UKMTO). Его атаковали в 17 морских милях к северо-западу от порта Мина Сакр.

UKMTO получил сообщение об инциденте в 17 морских милях к северо-западу от Мина Сакр, Объединенные Арабские Эмираты, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, был запущен неизвестный снаряд. После его попадания по корпусу корабля произошел пожар, который уже потушили. Сейчас судно планирует продолжить свой поход.

Ранее атаке подверглись нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов MKD Vyom в районе побережья Омана и судно Skylight под флагом Палау. Из-за этого в районе Ормузского пролива скопились нефтяные танкеры — более 150 судов ожидали входа из‑за приостановки движения.

Торговля через Ормузский пролив временно остановлена до дальнейших уведомлений, заявил представитель иранского совета по политическим решениям.