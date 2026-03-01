Ракета едва не ударила по лайнеру с 3,5 тыс. пассажиров Ракета упала рядом с круизным лайнером Mein Schiff 4 в Абу-Даби

В порту Абу-Даби рядом с немецким круизным лайнером Mein Schiff 4 упала ракета, сообщает газета Bild со ссылкой на очевидцев. На борту находятся около 3,5 тыс. человек. На кадрах из Telegram-канала ТАСС можно увидеть плотный черный дым. О состоянии лайнера и пассажиров информации нет.

Около 16:30 мы получили экстренное оповещение на свои мобильные телефоны, и нам было приказано немедленно собраться в корабельном театре, — сообщил один из пассажиров.

Ранее появилась информация, что департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по дальнейшему размещению путешественников, которые не могут уехать из Эмиратов. Отелям поручили продлевать проживание гостей.

Тем временем Азербайджан оказывает максимальную поддержку РФ в вопросе эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов со стороны США и Израиля. До этого посольство РФ в Тегеране сообщило, что государство можно покинуть через два пункта — один в Азербайджан, другой в Армению.

Также стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман лишь за $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека. Речь идет о «спасительных поездках» на фоне обстрелов со стороны Ирана.