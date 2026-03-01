Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 16:03

Стало известно о паломниках из РФ, застрявших в Мекке из-за ударов Ирана

Около 700 паломников из Дагестана застряли в Саудовской Аравии

Фото: Andrea Ronchini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Около 700 паломников из Дагестана застряли в Саудовской Аравии из-за боевых действий на Ближнем Востоке, передает Telegram-канал Mash Gor. Они должны были вылететь из Джидды в Махачкалу, но их вернули в Мекку и разместили в гостинице.

В материале со ссылкой на компанию-организатора тура сказано, что рейсы продолжат корректироваться, не исключена отмена некоторых. Также руководство будет совещаться о необходимости эвакуации верующих.

Также стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман лишь за $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека, речь идет о «спасительных поездках» на фоне обстрелов со стороны Ирана. По мнению туристов, находиться там безопаснее. Дополнительным плюсом стал безвизовый режим: россияне могут находиться в Омане до 30 дней.

До этого сообщалось, что в Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей из-за ракетного удара Ирана по ОАЭ. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности.

