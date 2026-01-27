Толпы людей наводнили деревню, где детям явилась Богородица KT Press: в Руанде тысячи паломников прибыли в деревню после явления Девы Марии

Явление Девы Марии привлекло тысячи паломников в руандийскую деревню Гатарага, пишет KT Press. Это произошло после того, как о произошедшем рассказали родителям два 10-летних ребенка.

По словам детей, они увидели образ Богородицы с младенцем Иисусом на руках, который мистическим образом проступил сначала на столбе, а затем переместился на ствол дерева. Несмотря на то, что больше никто не смог подтвердить это видение, рассказу юных жителей поверило огромное количество людей.

Вслед за этим деревня превратилась в центр массового паломничества. Люди надеялись прикоснуться к чуду и вознести молитвы в местах, которые теперь считались священными.

Сложившаяся ситуация вызвала серьезное беспокойство как у представителей церкви, так и у светских властей. Они призвали население отнестись к истории с максимальной осторожностью, не исключая, что она может оказаться вымыслом или недоразумением.

В результате столб, на котором, по утверждениям детей, впервые появился образ, был демонтирован. При этом дерево, также упомянутое в рассказе, пока остается на своем месте.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что для защиты от зла следует обращаться с молитвой к архангелу Михаилу. По его словам, это поможет обрести внутреннее спокойствие и найти истинное предназначение.