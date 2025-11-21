Россиянам объяснили, кому молиться для защиты от зла

Для защиты от зла следует обращаться с молитвой к Архангелу Михаилу, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, это поможет обрести внутреннее спокойствие и найти истинное предназначение.

21 ноября православные верующие отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Этот праздник напоминает нам о существовании ангельского мира и о том, что у каждого человека есть свой небесный защитник — Ангел-хранитель. В Михайлов день особенно важно обращаться с молитвой к Архистратигу Божию Михаилу и всем Небесным Силам. Прежде всего, мы просим у них защиты от всякого зла, как видимого, так и невидимого. В наше неспокойное время эта молитва обретает особый смысл — мы молимся о мире, о защите нашего Отечества от всяких бед и напастей, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что в этот день, помимо общей молитвы о заступничестве, верующие традиционно обращаются с просьбой о помощи в борьбе с соблазнами и клеветой со стороны врагов. По словам депутата, Архангел Михаил оказывает поддержку в противостоянии злу и укрепляет веру. Иванов добавил, что в этот день также уместно молиться о наставлении тех, кто сбился с пути или оступился.

Особое место в молитвах этого дня занимает прошение о помощи в житейских нуждах и о покровительстве в добрых делах. Мы верим, что Ангелы-хранители не оставляют нас в житейских трудностях. Можно и нужно молиться им о помощи в работе, о благополучии семьи, о сохранении дома от всякого вреда. Но важно помнить, что любая наша просьба должна быть сообразна с волей Божией и направлена ко благу нашей души, — заключил Иванов.

Ранее священник Стахий Колотвин заявил, что новые общественные проблемы требуют молитвенного осмысления. Так он прокомментировал планы РПЦ создать молитву для женщин, которые думают об аборте. Еще одна причина появления новых молебнов — прославление новых святых и икон.