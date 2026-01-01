Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 20:55

Более 20 человек пострадали при взрыве гранаты в новогоднюю ночь

GMA News: на Филиппинах злоумышленник бросил в детей гранату в новогоднюю ночь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Злоумышленник бросил в детей гранату в новогоднюю ночь на Филиппинах, сообщает телеканал GMA News. По меньшей мере 22 человека получили ранения. Большая часть из них – несовершеннолетние.

Как минимум 22 человека получили ранения в результате взрыва гранаты, брошенной подозреваемыми на мотоцикле во время празднования Нового года в муниципалитете Маталам провинции Котабато, — пишет издание.

По информации телеканала, двое подозреваемых подъехали на мотоцикле к группе людей и метнули туда гранату. Правоохранители установили личности преступников, однако причины их поступка остаются неизвестными. Дело находится на стадии расследования. Как сообщается, местные власти официально выразили осуждение произошедшего инцидента и заявили о намерении наказать виновников.

Ранее в пресс-службе полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщили, что в результате теракта в Сиднее погибли два человека. Среди жертв — раввин Эли Шленгер, посланник хасидского течения ХАБАД, и председатель Еврейского совета Израиль — Австралия Арсен Островский, ранее возглавлявший Международный юридический форум.

Филиппины
новогодняя ночь
гранаты
ранения
