Более 20 человек пострадали при взрыве гранаты в новогоднюю ночь

Более 20 человек пострадали при взрыве гранаты в новогоднюю ночь GMA News: на Филиппинах злоумышленник бросил в детей гранату в новогоднюю ночь

Злоумышленник бросил в детей гранату в новогоднюю ночь на Филиппинах, сообщает телеканал GMA News. По меньшей мере 22 человека получили ранения. Большая часть из них – несовершеннолетние.

Как минимум 22 человека получили ранения в результате взрыва гранаты, брошенной подозреваемыми на мотоцикле во время празднования Нового года в муниципалитете Маталам провинции Котабато, — пишет издание.

По информации телеканала, двое подозреваемых подъехали на мотоцикле к группе людей и метнули туда гранату. Правоохранители установили личности преступников, однако причины их поступка остаются неизвестными. Дело находится на стадии расследования. Как сообщается, местные власти официально выразили осуждение произошедшего инцидента и заявили о намерении наказать виновников.

