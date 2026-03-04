Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 00:10

Стало известно о возможном выборе нового верховного лидера Ирана

Iran International: сын Хаменеи Моджтабу мог стать новым верховным лидером Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран, по данным ряда источников, уже определился с преемником убитого аятоллы Али Хаменеи. По информации Iran International, Ассамблея экспертов избрала новым верховным лидером сына погибшего — Моджтабу.

Особую роль в экстренном проведении выборных процедур, как указывают СМИ, сыграл Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Выборы состоялись в условиях чрезвычайных мер безопасности после гибели предыдущего лидера.

Моджтаба Хаменеи долгое время считался неформальным преемником отца. В случае подтверждения его избрания новый верховный лидер может продолжить курс Али Хаменеи.

Совет экспертов — ключевой орган, уполномоченный назначать и смещать верховного лидера. В условиях, когда страна подвергается массированным ударам, а ее лидер убит, выборы преемника проходят в обстановке повышенной секретности и под усиленной охраной.

Ранее президент Дональд Трамп на пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем заявил, что Иран мог бы возглавить популярный внутри страны политик с умеренными взглядами. Он подчеркнул, что «не задумывался» о кандидатуре старшего сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви. По словам американского лидера, худший вариант будет в том, что к власти придет «кто-то, кто будет не лучше предыдущего».

Хаменеи
выборы
Иран
лидеры
