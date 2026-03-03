Атакован офис совета экспертов, выбирающего лидера Ирана

Израиль и США атаковали офис совета экспертов Ирана, в функции которого входит избрание верховного лидера страны, сообщило агентство Tasnim. Уточняется, что это был ракетный удар.

Американо-сионистские преступники несколько минут назад атаковали офис совета экспертов в Куме, — говорится в публикации агентства.

После смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи в стране, как того требует конституция, был создан временный руководящий совет. В него вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции аятолла Алиреза Арафи. Этот орган должен обеспечить управление государством в переходный период.

Ранее политолог-международник Геворг Мирзаян заявил, что у Алирезы Арафи, назначенного исполняющим обязанности верховного лидера Ирана, есть шансы получить постоянный пост. По его словам, убитый Али Хаменеи когда-то тоже начинал с «переходной» должности.