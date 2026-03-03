Кадыров обратился к Мишустину с праздничным поздравлением

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил в своем Telegram-канале председателя правительства РФ Михаила Мишустина с днем рождения, назвав его руководителем высочайшего уровня, обладающим стратегическим мышлением и твердой государственной волей. Кадыров отметил, что власти региона высоко ценят вклад премьер-министра в развитие Чечни.

В Чеченской Республике мы высоко ценим внимательное отношение Михаила Владимировича к вопросам регионального развития. Его поддержка и личное участие способствуют успешной реализации значимых проектов, укреплению экономики и достижению позитивной динамики по целому ряду социально-экономических показателей, — отметил Кадыров.

Ранее президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к личному составу Сил специальных операций по случаю их профессионального праздника, отметив, что формирование высокомобильных частей с новейшим вооружением стало своевременным ответом на современные угрозы. Он подчеркнул, что это укрепило обороноспособность российской армии, а также выделил заслуги военнослужащих в выполнении сложных боевых миссий. Путин выразил признательность за отвагу и ратный труд, адресовав особые слова солдатам и офицерам, задействованным в зоне проведения специальной военной операции.