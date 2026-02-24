Кадыров поделился кадрами уничтожения транспорта ВСУ под Харьковом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что воздушная разведка батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» уничтожила транспорт Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Он также опубликовал кадры боевого столкновения. В ролике продемонстрирована работа оператор БПЛА.

Харьковское направление. Зона СВО. Действуют бойцы батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» МО РФ. Работают четко, слаженно и профессионально. По итогам проведенной воздушной разведки и нанесенных последующих точных ударов уничтожен автомобильный транспорт противника, — говорится в сообщении.

Как уточнил Кадыров, благодаря действиям батальона «Ваха» также уничтожены минометы (82-мм) и ретрансляторы связи. Они использовались противником для координации действий и корректировки огня.

Ранее Кадыров рассказал, что убывающие в зону СВО бойцы «Ахмата» сложили в карманы разгрузочных жилетов, предназначенные для магазинов с патронами, банки с энергетическими напитками. Он также сообщал, что что украинских пленных удивляет гуманное отношение бойцов ВС РФ.