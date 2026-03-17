В США раскрыли, видят ли у Ирана боевой потенциал Генерал Гийо: Иран сохранил способность к ответным атакам против США

Иран вопреки нанесенному его военной инфраструктуре урону сохраняет способность к ответным атакам против Вашингтона, заявил глава Северного командования ВС США и NORAD генерал Грегори Гийо. В его письменном заявлении, представленном комитету по вооруженным силам палаты представителей страны, сказано, что речь идет и об ударах в киберпространстве.

Оставшееся руководство Ирана, по всей видимости, сохраняет определенные возможности для организации ответных атак, в том числе асимметричных, — отметил он.

Также в Иране заявили о готовности сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, замруководителя МИД страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора.

Более того, новый лидер верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении подчеркнул, что Исламская Республика не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.