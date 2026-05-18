Эндокринолог перечислила ключевые факторы заболеваний щитовидки

Избыток ультрафиолета, хронический стресс, вирусные или бактериальные инфекции, а также некоторые болезни носоглотки могут вызвать сбои в работе щитовидной железы, перечислила в беседе с Pravda-nn.ru эндокринолог Наталья Подпругина. Другим негативным фактором она назвала генетику.

Причиной заболевания может выступать иммунитет человека. При нарушениях в работе он начинает воспринимать орган как чужеродный, иммунная система активно производит антитела к тканям щитовидной железы, которые разрушают ее или заставляют вырабатывать избыточное количество гормонов. Это [может быть] наследственная предрасположенность, чрезмерная инсоляция, стресс, вирусные и бактериальные инфекции, хронические заболевания носоглотки, — предупредила Подпругина.

При этом, по ее словам, чаще всего нарушения функции щитовидки связаны с дефицитом йода в организме. Это состояние приводит к недостаточной выработке тиреоидных гормонов. Железа в попытках исправить ситуацию начинает увеличиваться в размерах, и из-за этого формируется так называемый зоб, уточнила врач.

