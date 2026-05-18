День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 14:46

Эндокринолог перечислила ключевые факторы заболеваний щитовидки

Эндокринолог Подпругина: стресс может вызвать сбои в работе щитовидной железы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Избыток ультрафиолета, хронический стресс, вирусные или бактериальные инфекции, а также некоторые болезни носоглотки могут вызвать сбои в работе щитовидной железы, перечислила в беседе с Pravda-nn.ru эндокринолог Наталья Подпругина. Другим негативным фактором она назвала генетику.

Причиной заболевания может выступать иммунитет человека. При нарушениях в работе он начинает воспринимать орган как чужеродный, иммунная система активно производит антитела к тканям щитовидной железы, которые разрушают ее или заставляют вырабатывать избыточное количество гормонов. Это [может быть] наследственная предрасположенность, чрезмерная инсоляция, стресс, вирусные и бактериальные инфекции, хронические заболевания носоглотки, — предупредила Подпругина.

При этом, по ее словам, чаще всего нарушения функции щитовидки связаны с дефицитом йода в организме. Это состояние приводит к недостаточной выработке тиреоидных гормонов. Железа в попытках исправить ситуацию начинает увеличиваться в размерах, и из-за этого формируется так называемый зоб, уточнила врач.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что одышка, бледность и слабость говорят о дефиците железа в организме. По ее словам, эти признаки могут проявляться задолго до того, как анализ крови покажет критическое падение уровня гемоглобина.

Здоровье
заболевания
эндокринологи
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты масштабы разрушений после атаки ВСУ на Нижегородскую область
Кремль не увидел признаков прорыва в отношениях с Вашингтоном
Ушаков раскрыл, как Россия застраховала от кризиса торговлю с Китаем
Ушаков рассказал, какие вопросы поднимут Путин и Си Цзиньпин
«Примут концептуальный документ»: Ушаков о планах Путина и Си Цзиньпина
Врач перечислила способы защиты детей от комаров
Россия и Китай подпишут рекордное число документов в ходе визита Путина
Мать опознала по тату: боксера расчленили после поражения в бою
Летний зной, ливни и первые ночные заморозки: погода в Москве в сентябре
Ушаков объяснил, почему союз России и Китая важен для всего мира
Раскрыт состав делегации Путина в Китае
Ушаков раскрыл, что Путин и Си Цзиньпин обсудят во время встречи
Латвийская нефтебаза закрылась после прилета украинских дронов
В Кремле раскрыли цель сотрудничества России и Китая
Врач объяснила, как позаботиться о питомцах во время поездки в жару
В Кремле ответили на слухи о связи визитов Путина и Трампа в Пекин
Ушаков описал отношения России и Китая в нескольких словах
Выругавшийся на встрече с Хинштейном чиновник объяснил, к кому обращался
Врач рассказал, как открывать купальный сезон без вреда для здоровья
Суд принял решение по мере пресечения для экс-замгубернатора Кубани
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.