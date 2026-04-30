Терапевт назвала характерные симптомы дефицита железа

Терапевт Тен: одышка, бледность и слабость говорят о дефиците железа

Одышка, бледность и слабость говорят о дефиците железа в организме, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, эти признаки могут проявляться задолго до того, как анализ крови покажет критическое падение уровня гемоглобина.

Железо — основа гемоглобина, который является переносчиком кислорода. Его дефицит — самая распространенная алиментарная анемия в мире. Какие первые признаки нехватки железа могут появиться еще до падения гемоглобина? Бледность кожи, синева под глазами, бледные слизистые, одышка при привычной нагрузке, слабость, головокружение, мушки перед глазами, извращение вкуса. Еще один специфический признак — ложкообразные вогнутые ногти. Кто входит в группу риска? Это женщины с обильными менструациями, вегетарианцы, доноры и дети в период активного роста, — сказала Тен.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова заявила, что продолжительная икота может говорить о поражениях в пищеводе. По ее словам, это явление также указывает на проблемы с функционированием центральной нервной системы.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
