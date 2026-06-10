Врач раскрыла, можно ли заразиться через продукты с открытых прилавков

Врач раскрыла, можно ли заразиться через продукты с открытых прилавков Врач Кашух: риск заразиться через продукты с открытых прилавков существует

Риск подхватить инфекционное заболевание через продукты с открытых прилавков существует, предупредил врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В разговоре с РИАМО специалист при этом подчеркнула, что вероятность заразиться при этом крайне низкая.

В большинстве случаев риск заразиться через продукты на открытых прилавках относительно невысок. Для развития инфекции недостаточно просто прикоснуться к товару: возбудитель должен сохраниться на поверхности в жизнеспособном состоянии, попасть в организм человека и преодолеть защитные механизмы иммунной системы. Кроме того, многие продукты перед употреблением моют, очищают от кожуры или подвергают термической обработке, что дополнительно снижает риск, — пояснила специалист.

Ранее сообщалось, что эндокринные нарушения, в частности гипотериоз, дисбаланс кортизола и сахарный диабет, можно ошибочно принять за хроническую усталость. Под этим состоянием могут скрываться различные дефициты микроэлементов и витаминов, а также воспаления и инфекции.