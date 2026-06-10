Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 18:03

Врач раскрыла, можно ли заразиться через продукты с открытых прилавков

Врач Кашух: риск заразиться через продукты с открытых прилавков существует

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Риск подхватить инфекционное заболевание через продукты с открытых прилавков существует, предупредил врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В разговоре с РИАМО специалист при этом подчеркнула, что вероятность заразиться при этом крайне низкая.

В большинстве случаев риск заразиться через продукты на открытых прилавках относительно невысок. Для развития инфекции недостаточно просто прикоснуться к товару: возбудитель должен сохраниться на поверхности в жизнеспособном состоянии, попасть в организм человека и преодолеть защитные механизмы иммунной системы. Кроме того, многие продукты перед употреблением моют, очищают от кожуры или подвергают термической обработке, что дополнительно снижает риск, — пояснила специалист.

Ранее сообщалось, что эндокринные нарушения, в частности гипотериоз, дисбаланс кортизола и сахарный диабет, можно ошибочно принять за хроническую усталость. Под этим состоянием могут скрываться различные дефициты микроэлементов и витаминов, а также воспаления и инфекции.

Здоровье
продукты
инфекции
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько времени уйдет на восстановление «Обороны Севастополя»
Мединский рекомендовал виновникам атаки на музей в Севастополе лечиться
Трамп анонсировал масштабные атаки на Иран из-за сбитого вертолета
Политолог раскрыл истинное отношение Трампа к Путину и России
Сиамские близнецы родились в Словакии впервые почти за 20 лет
«Продажа пирожков»: Мединский о доходах панорамы Севастополя до 2014 года
Доля расчетов России со странами ШОС в национальных валютах превысила 90%
Генерал-полковник Чайко стал главкомом ВКС России
Врачи нашли зуб и волосы в яичнике 28-летней россиянки
Назван город, который хотят добавить в «Золотое кольцо»
Утерянный пазл: что нужно для достижения продовольственной безопасности
Звезда «Ландышей» рассказала о негативной реакции коллег на ее успех в кино
Военный эксперт назвал главную особенность украинского дрона Hornet
Россиянин погиб в ДТП в турецкой Аланье
«Должно быть подлинным»: раскрыт секрет нового спектакля «Анна Каренина»
Стали известны дата и место прощания с Людмилой Чурсиной
Мединский предупредил, что Украина «допрыгается» после удара по Севастополю
Пьянство мужа, брак с Андроповым, бездетность: как жила и умерла Чурсина
В Минцифры подтвердили разблокировку Roblox
Финансист предрек рублю ослабление к осени
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.