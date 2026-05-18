«Зеленского сольют следом»: почему Ермак с трудом «наскреб» $3 млн на залог

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из СИЗО. Все выходные он провел в VIP-камере изолятора. Стоимость пребывания в ней составляет несколько сотен долларов в месяц, а к услугам арестанта — телевизор и холодильник. Однако украинские СМИ утверждают: за деньги местные тюрьмы становятся настоящими «санаториями» для нечистой на руку украинской элиты. В каких условиях Ермак ожидал своего выхода и грозит ли ему реальный срок — в материале NEWS.ru.

Как сидит украинская элита

14 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в Киеве отправил Ермака под арест на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 140 млн гривен ($3,16 млн). Чиновник объявил, что таких денег у него нет и что его защита будет собирать их «по знакомым». Пока нужную сумму не нашли, он оставался в VIP-камере столичного СИЗО, оплаченной его адвокатом Игорем Фоминым.

«Мы проплатили ему камеру. Я проплатил», — рассказал защитник.

Стоимость пребывания в тюремных «апартаментах» составляет $450 в месяц. В этом помещении, в отличие от стандартных камер, у арестанта есть возможность пользоваться холодильником и смотреть ТВ.

Такие услуги в украинских СИЗО вполне легальны: они появились при бывшем министре юстиции Денисе Малюське. Он утверждал, что подобное распределение решит проблему коррупции при распределении нарушителей закона.

«Пусть за лучшую камеру платит не взятка, а взнос в бюджет», — говорил он.

Андрей Ермак Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В VIP-камерах стоит новая мебель, поклеены обои, установлена бытовая техника. В некоторых помещениях стоят мягкие диваны, а окна можно занавесить шторами. Однако этим перечень услуг не ограничивается: как пишет «Украина криминальная», при наличии денег и связей в тюрьму можно заказать еду из хорошего ресторана, которую оформят как передачку, а в некоторых СИЗО за вознаграждение приведут даже женщину.

Почему Ермака отпустили не сразу

Сторонникам Ермака несколько дней не удавалось завершить сбор «пожертвований» для залога. Нужная сумма была собрана только в минувшие выходные, однако из-за формальностей выйти на свободу экс-глава офиса президента Украины смог только в понедельник, 18 мая. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на источники рассказывал, что многие отказывались «скидываться» для Ермака, считая его слишком токсичным.

Элитолог кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что Ермак, подозреваемый в отмывании $10,5 млн, и сам легко мог бы оплатить свой выход из СИЗО.

«Для него 140 млн гривен — карманные расходы. Но он боится показать, что у него есть деньги. При этом часть его счетов арестовали американцы, которые курируют деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины, другую часть показывать нельзя, потому что тоже арестуют», — объяснил собеседник.

Какое будущее ждет Ермака

Адвокат Фомин уже заявил, что сторона защиты намерена подать апелляцию на решение ВАКСа о мере пресечения Ермаку. Тем не менее он остается под следствием, поэтому проблемы у одного из главных доверенных лиц Владимира Зеленского еще не закончились.

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что Ермака и других сторонников президента Украины топят власти США. Однако борьба с коррупцией — лишь формальный повод, реальный же — «непокорность» Зеленского, которого хотят поставить на место. В то же время, считает Журавлев, у американского руководства пока нет понимания, что делать с Украиной дальше.

«Если Зеленского скинут, то кто придет на его место — Петр Порошенко? Он сильно скользкий — и нашим, и вашим. Он не американский, а британский „сукин сын“, как, кстати, и Кирилл Буданов», — отметил он.

У представителей американского истеблишмента, полагает элитолог, пока нет единственного полностью подконтрольного кандидата, который устроил бы всех.

Юлия Свириденко Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Один из вариантов — премьер-министр Юлия Свириденко. Она когда-то вела с американцами переговоры о финансовой помощи. Возможно, захотят работать с ней», — пояснил эксперт.

Политолог Евгений Минченко в беседе с NEWS.ru предположил, что для самого Зеленского и Ермака дальнейшие события могут развиваться по четырем сценариям.

«Первый — Зеленский сдает Ермака: „Я не я, лошадь не моя. Был у меня менеджер, проворовался, я ни при чем“. Второй — Зеленского прогибают и заставляют отдать британцам и американцам контроль над силовиками: СБУ, МВД, ВСУ и так далее. В этом случае Зеленский становится „английской королевой“ — царствует, но не правит», — объяснил политолог.

Третий сценарий, по его словам, предусматривает включение силового ресурса Зеленского, который начнет запугивать или «перекупать» представителей антикоррупционных ведомств. При таком варианте, полагает Минченко, Ермак выйдет из-под следствия.

«Сценарий четвертый — за Ермаком следует сам Зеленский. США публикуют расшифровки „пленок Миндича“, и президент Украины идет под суд. В любом случае и для Ермака, и для Зеленского ситуация сейчас крайне сложная. Возможен крах киевского режима в целом», — подытожил аналитик.

