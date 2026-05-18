Ветеран ВОВ умерла в возрасте 102 лет в Донецке Ветеран ВОВ Сиденко умерла в возрасте 102 лет в Донецке

Не стало ветерана Великой Отечественной войны Анастасии Сиденко, которой было 102 года, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По словам главы города, по поручению президента РФ Владимира Путина ей было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Донецк».

К сожалению, на 103-м году из жизни ушла ветеран ВОВ Анастасия Ивановна Сиденко. В свои 19 лет она добровольно отправилась на фронт, став частью 33-го батальона аэродромного обслуживания. Анастасия Ивановна служила в суровых условиях. Под постоянными обстрелами фашистов она охраняла летную технику, которая играла ключевую роль в борьбе с нацистами на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, — написал мэр.

Ранее во Владивостоке скончался ветеран ВОВ и бывший сотрудник городской администрации Анатолий Лавров. Его боевой путь начался в рядах 852-го стрелкового полка. Позже Лавров перешел в танковые войска, пройдя путь от старшины танковой бригады до командира танка. Ветеран сражался на Дальневосточном фронте, участвовал в боях на Халхин-Голе и встретил долгожданную победу над Германией в городе Герен.