18 мая 2026 в 16:26

«Примут концептуальный документ»: Ушаков о планах Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут декларацию о многополярном мире

Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин собираются подписать декларацию о становлении многополярного мира, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Представитель Кремля назвал будущий документ концептуальным. Официальный визит в Пекин запланирован на 19-20 мая, передает РИА Новости.

Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один, тоже, я бы сказал, концептуальный документ — это совместная декларация по становлению многополярного мира и международных отношений нового типа, — сообщил представитель Кремля.

Кроме того, Ушаков рассказал, что в состав делегации войдут пять вице-премьеров: первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко. От администрации президента поедут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замруководителя администрации Максим Орешкин.

Ранее Ушаков сообщил, что в ходе визита Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить «Силу Сибири — 2». В то же время представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что в ходе визита главы двух государств обменяются мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в различных областях.

