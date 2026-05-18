Путин и Си Цзиньпин обсудят вопрос «Силы Сибири — 2»

Тема газопровода «Сила Сибири — 2» будет подробно обсуждаться руководителями России и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, заявил на брифинге помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, это произойдет во время визита российского президента в Пекин.

Эта тема будет обсуждаться очень подробно, она в повестке дня есть, — отметил он.

Газопровод должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири в КНР, его максимальная мощность составит 50 млрд кубических метров в год. Россия в декабре 2023 года сообщала об окончательном согласовании условий его строительства «Газпромом» и китайской CNPC.

Ранее стало известно, что Путин 19–20 мая посетит Китай. В ходе предстоящих переговоров российский лидер обсудит с Си Цзиньпином основные вопросы двусторонних отношений.

До этого в МИД КНР сообщили, что Россия и Китай рассматривают юбилейные даты в отношениях двух стран как основу для дальнейшего развития партнерства. Речь идет о 30-летии установления стратегического партнерства, 25-летии подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также о старте перекрестных Годов образования.