Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 16:15

Путин и Си Цзиньпин обсудят вопрос «Силы Сибири — 2»

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Тема газопровода «Сила Сибири — 2» будет подробно обсуждаться руководителями России и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, заявил на брифинге помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, это произойдет во время визита российского президента в Пекин.

Эта тема будет обсуждаться очень подробно, она в повестке дня есть, — отметил он.

Газопровод должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири в КНР, его максимальная мощность составит 50 млрд кубических метров в год. Россия в декабре 2023 года сообщала об окончательном согласовании условий его строительства «Газпромом» и китайской CNPC.

Ранее стало известно, что Путин 19–20 мая посетит Китай. В ходе предстоящих переговоров российский лидер обсудит с Си Цзиньпином основные вопросы двусторонних отношений.

До этого в МИД КНР сообщили, что Россия и Китай рассматривают юбилейные даты в отношениях двух стран как основу для дальнейшего развития партнерства. Речь идет о 30-летии установления стратегического партнерства, 25-летии подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также о старте перекрестных Годов образования.

Власть
Юрий Ушаков
Владимир Путин
Си Цзиньпин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уход воспитанников из детсада в Подмосковье попал под прицел СК
Меркель отстранилась от переговоров по Украине
Подмосковной полиции пришлось ловить ушедших в «самоволку» детсадовцев
Вакансии-пустышки. Срочные, без опыта: как вычислить и обезопасить себя
ВСУ начали комбинированный обстрел российского региона
Врач рассказала, какая одежда спасает от перегрева в зной
Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Подмосковье
Иран захотел отдать уран России вместо США
Десятки БПЛА атаковали российский регион
Врач назвала порядок действий при солнечном ударе
Сломавший ребра школьнице подросток будет сдавать ОГЭ под конвоем ФСИН
«Какое это горе»: ребенок погиб при атаке ВСУ в преддверии дня рождения
А вот теперь — смерть! Зеленский доигрался: от Банковой останется пепелище
«На три с плюсом»: Мостовой подвел итоги выступления «Спартака» в РПЛ
Экс-депутат Рады раскрыл, кто доминирует в политике Киева
Сомнолог назвал идеальную температуру для ночного отдыха
Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК
«Достойное место»: известный тренер оценил результат «Балтики» в РПЛ
Ребенок от Козловского, слухи о романе с Зеленским: как живет Акиньшина
Россиянка заявила о пропаже дочери после выхода из приюта в Мексике
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.