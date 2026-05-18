Экономист ответил, выгодно ли покупать продукты на рынке

Продукты на рынках могут быть дороже, чем в сетевых магазинах, рассказал «ФедералПресс» доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков. Он отметил, что причинами этого могут быть оптовые закупки и более эффективная логистика магазинов.

Не вижу общего тренда на перелом ситуации. Раньше на ярмарках и рынках продавалось гораздо больше товаров, чем сейчас. На данный момент стандартные форматы розничной торговли сильно вытесняют рынки, — рассказал Вилков.

Экономист подчеркнул, что в магазинах меньше времени на покупки и больше выбора. По его словам, в текущих условиях рынки не смогут вернуть позиции.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года объем онлайн-продаж продуктов питания в России вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот рынка достиг 482 млрд рублей, увеличившись на 23,9% в годовом выражении.