В России «вымирают» круглосуточные магазины «Коммерсант»: число круглосуточных магазинов в РФ за год упало более чем на 5%

Число круглосуточных магазинов в РФ за год упало более чем на 5%, сообщило издание «Коммерсант». Причинами этого стали рост расходов на содержание торговых точек и развитие онлайн-продаж с доставкой.

Отмечается, что в марте этого года в крупнейших российских городах было на 6,4% меньше магазинов, работающих круглосуточно, чем в тот же месяц 2025-го. Больше всего таких точек в Санкт-Петербурге (22,6%), Краснодаре (20,4%) и Омске (15,5%). Партнер NF Group Марина Малахатько выразила мнение, что тенденция на сокращение числа круглосуточных магазинов в РФ продолжится, но она будет менее заметна в городах с высокой плотностью населения.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал, что распространение доставок готовой еды снижает интерес россиян к ресторанам. По его мнению, проблемы в сфере общепита начались еще в период пандемии.

До этого бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин сообщил, что даже при отсутствии НДС некоторые заведения общественного питания примут решение о закрытии. Он отметил, что части бизнеса это поможет продержаться на плаву.