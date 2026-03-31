31 марта 2026 в 14:14

В Госдуме объяснили причины падения интереса россиян к ресторанам

Депутат Кирьянов: интерес к ресторанам падает из-за доставок готовой еды

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Распространение доставок готовой еды снижает интерес россиян к ресторанам, рассказал НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его мнению, проблемы в сфере общепита начались еще в период пандемии.

Сегодня мы видим, как доставка продуктов, полуфабрикатов и уже приготовленных блюд давит на общепит. Также важным фактором является изменение поведения сотрудников офисов. Есть мнение, что люди, работающие в бизнес-локациях крупных городов, раньше ходили на, так сказать, законный бизнес-ланч, а сейчас просто заказывают в офис готовые обеды с доставкой, — рассказал Кирьянов.

Депутат подчеркнул, что на популярности ресторанов также отразилась тенденция россиян к экономии. Он отметил, что сейчас общепит предпринимает несколько путей для выживания: повышение стоимости позиций, уменьшение порций или сокращение ассортимента блюд.

Ранее бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин рассказал, что даже при отсутствии НДС некоторые заведения общественного питания примут решение о закрытии. Он отметил, что части бизнеса это поможет продержаться на плаву.

