«Обратный результат»: экс-нардеп о словах Ющенко про украинский язык Экс-нардеп Килинкаров: Ющенко возмущает, что Киев снова стал русскоязычным

Бывшего президента Украины Виктора Ющенко возмущает, что Киев снова стал русскоязычным, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, сторонники жесткой языковой политики рассчитывали на полное доминирование украинского языка.

Ющенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук много чего наговорил: и про границы 1991 года, и что ни пяди земли украинцы не отдадут. Что касается языкового вопроса, то более 10 лет насильственной украинизации привели к диаметрально противоположному результату. Возмущение Ющенко связано с тем, что Киев снова стал русскоязычным. Более того, русифицировались и западные регионы страны, в том числе Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. То есть они (сторонники жесткой языковой политики. — NEWS.ru) получили обратный результат, — пояснил Килинкаров.

Он отметил, что ключевой причиной такой трансформации стала внутренняя миграция. По его словам, очень много жителей восточных регионов переехали на запад, и доля русскоговорящих там значительно выросла.

Ранее Ющенко заявил, что миллионы украинцев не желают учить родной язык. По его словам, многие люди до сих пор не знают украинский. Он также подчеркнул, что без знания «мовы» граждане не смогут сохранить государственность.