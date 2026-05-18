Десятки БПЛА атаковали российский регион

Сегодня в утреннее и дневное время силы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры, над устранением последствий работают оперативные службы. Работа по защите неба над регионом продолжается, — написал Никитин.

В Севастополе после массированной атаки беспилотников в ночь на 17 мая повреждения получили 66 частных и многоквартирных домов, а также 34 автомобиля. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

До этого в ДНР в результате атак ВСУ погиб подросток 2010 года рождения. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.