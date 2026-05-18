Трамп рассказал, за сколько можно купить США

Трамп рассказал, за сколько можно купить США Трамп оценил общую стоимость США в сотни триллионов долларов

Стоимость США оценивается примерно в сотни триллионов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fortune. У республиканца как эксперта по недвижимости поинтересовались, как бы он оценил общую стоимость страны с учетом природных ресурсов и достопримечательностей, включая Большой каньон.

Если посчитать все вместе, то получится что-то вроде сотен триллионов долларов, — сказал президент.

Ранее стало известно, что государственный долг США увеличился почти на $450 млрд и превысил отметку $39,2 трлн с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Среди причин роста называют возросшие оборонные расходы, финансирование военных операций и союзнической помощи Израилю.

До этого Пентагон запросил у Конгресса США более $30 млрд (2,2 трлн рублей) на развитие внутреннего оборонного производства, чтобы избавиться от зависимости от иностранных поставщиков. Запрошены средства на ракеты и боеприпасы ($5,65 млрд, или 425 млрд рублей), судостроение ($4,27 млрд, или 321 млрд рублей) и гиперзвуковое оружие ($1,41 млрд, или 106 млрд рублей).