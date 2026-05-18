Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 18:11

Трамп рассказал, за сколько можно купить США

Трамп оценил общую стоимость США в сотни триллионов долларов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоимость США оценивается примерно в сотни триллионов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fortune. У республиканца как эксперта по недвижимости поинтересовались, как бы он оценил общую стоимость страны с учетом природных ресурсов и достопримечательностей, включая Большой каньон.

Если посчитать все вместе, то получится что-то вроде сотен триллионов долларов, — сказал президент.

Ранее стало известно, что государственный долг США увеличился почти на $450 млрд и превысил отметку $39,2 трлн с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Среди причин роста называют возросшие оборонные расходы, финансирование военных операций и союзнической помощи Израилю.

До этого Пентагон запросил у Конгресса США более $30 млрд (2,2 трлн рублей) на развитие внутреннего оборонного производства, чтобы избавиться от зависимости от иностранных поставщиков. Запрошены средства на ракеты и боеприпасы ($5,65 млрд, или 425 млрд рублей), судостроение ($4,27 млрд, или 321 млрд рублей) и гиперзвуковое оружие ($1,41 млрд, или 106 млрд рублей).

США
Дональд Трамп
Вашингтон
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два газовоза вспыхнули на трассе «Новороссия» после удара украинского дрона
Трампа заподозрили в желании возобновить боевые действия в Иране
Юрист назвал четыре основных правила защиты от кибермошенников
Две девочки-подростка попали в ДТП в Москве
Умер основатель крупнейшей буддийской общины России
Стало известно, где нашли сбежавших в Чехове детсадовцев
На VK Fest в Санкт-Петербурге выступят Татьяна Картукова и Ольга Бузова
Адвокаты директора певицы Линды обжаловали решение о его домашнем аресте
Раскрыто, кому Иран готов отдать горы радиоактивного урана вместо США
Двое полицейских получили жесткое наказание за изнасилования подростка
Назван новый инструмент, упрощающий выбор одежды
Рособрнадзор объявил предостережения двум престижным вузам
Стало известно решение суда по иску Потанина к бывшей жене
В России предложили «потихоньку» снижать брачный возраст
Экс-главу Мосгипротранса Мицука арестовали по делу о мошенничестве
Стало известно, без чего Украина не получит первый транш €90 млрд
Масштабный сбой парализовал работу популярного каршеринга
Жертвой удара БПЛА по автомобилю в ДНР стал мирный житель
Военэксперт ответил, куда Украина стянула остатки систем ПВО
«Мама купила ему «Лолиту»: женщина оставила мужа-педофила в семье
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.