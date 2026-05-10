Рейтинги Трампа «пробили дно»

FT: более половины избирателей не одобряют работу Трампа на посту президента

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа продолжает снижаться, сообщает Financial Times со ссылкой на результаты опросов. По данным исследования, более половины американских избирателей негативно оценивают действия республиканца в вопросах экономики и конфликта с Ираном.

Кроме того, свыше 54% опрошенных в целом не одобряют работу Трампа на посту президента. Как пишет издание, его деятельность поддерживают только лишь около 39% респондентов.

Самым тревожным сигналом для республиканцев является то, что более половины зарегистрированных избирателей — почти 58% — заявили, что они «решительно» или «в некоторой степени» не одобряют действия президента в этой сфере. Более половины — почти 54% — избирателей заявили, что они «решительно» или «в некоторой степени» не одобряют действия Трампа в отношении войны в Иране. Чуть менее трети заявили, что одобряют, — говорится в материале.

Ранее появилась информация, что Trump Media & Technology Group (TMTG), принадлежащая президенту США и управляющая социальной сетью Truth Social, завершила первый квартал 2026 года с убытком в $405,9 млн. При этом выручка TMTG за январь — март составила $871,2 тыс. (67 млн рублей), увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
