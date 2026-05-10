Рейтинги Трампа «пробили дно»

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа продолжает снижаться, сообщает Financial Times со ссылкой на результаты опросов. По данным исследования, более половины американских избирателей негативно оценивают действия республиканца в вопросах экономики и конфликта с Ираном.

Кроме того, свыше 54% опрошенных в целом не одобряют работу Трампа на посту президента. Как пишет издание, его деятельность поддерживают только лишь около 39% респондентов.

Самым тревожным сигналом для республиканцев является то, что более половины зарегистрированных избирателей — почти 58% — заявили, что они «решительно» или «в некоторой степени» не одобряют действия президента в этой сфере. Более половины — почти 54% — избирателей заявили, что они «решительно» или «в некоторой степени» не одобряют действия Трампа в отношении войны в Иране. Чуть менее трети заявили, что одобряют, — говорится в материале.

Ранее появилась информация, что Trump Media & Technology Group (TMTG), принадлежащая президенту США и управляющая социальной сетью Truth Social, завершила первый квартал 2026 года с убытком в $405,9 млн. При этом выручка TMTG за январь — март составила $871,2 тыс. (67 млн рублей), увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.