Медиагруппа Трампа потеряла $406 млн

Trump Media & Technology Group (TMTG), принадлежащая президенту США Дональду Трампу и управляющая социальной сетью Truth Social, завершила первый квартал 2026 года с чистым убытком в $405,9 млн, такие данные содержатся в отчете компании. Выручка TMTG за январь — март составила $871,2 тыс., что на 6% больше, чем годом ранее.

Основная часть финансовых потерь приходится на неденежные статьи расходов. В отчете уточняется, что речь идет преимущественно о нереализованных убытках по цифровым активам и ценным бумагам — они достигли $368,7 млн.

Бумаги TMTG обращаются на бирже NASDAQ под тикером DJT. С начала года их стоимость упала примерно на 35%, а рыночная капитализация компании снизилась до $2,47 млрд.

Ранее стало известно, что состояние американского лидера за год увеличилось на $1,4 млрд и теперь составляет $6,5 млрд. В рейтинге богатейших миллиардеров мира президент США поднялся с 700-го на 645-е место. Основной драйвер роста — криптовалютные проекты. Богатство увеличилось на фоне продажи токенов и акций компании World Liberty Financial.