18 мая 2026 в 18:05

Эксперт оценил риск нападения акул в Египте для российских туристов

Турэксперт Мкртчян: за 30 лет в Египте было всего пять нападений акул на людей

Несмотря на редкие происшествия с акулами в Красном море, вероятность стать жертвой хищника на курортах Египта крайне мала — за три десятилетия зафиксировано не более пяти таких случаев, сообщил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, отели не закрываются, а власти оперативно реагируют на появление акул у побережья, что позволяет сохранить высокий интерес туристов.

Стать жертвой акулы надо постараться в Египте, потому что купаются миллионы людей, в Египет приезжает 30 млн человек. Ни один отель не закрывается. Пляжи бывают временно закрыты для купания, но есть же бассейны, их никто не закрывает, — сказал Мкртчян.

По его словам, многие отели используют на пляжах специально огороженные зоны, противоакульи сетки и другие меры защиты.

Красное море омывает и Израиль, и Иорданию, и Саудовскую Аравию, и везде акулы. С этим надо жить, надо, естественно, следить внимательно за знаками. Естественно, если акула появляется вблизи побережья, то пляжи тут же закрывают, акула уходит», — подчеркнул турэксперт.

Он пояснил, что при заплыве акулы в туристическую зону пляжи, как правило, закрывают не на весь день, а всего на полчаса или час. Мкртчян добавил, что туроператоры не наблюдают спада турпотока в Египет. Напротив, сейчас по этому направлению фиксируется прирост спроса на 12%, подчеркнул он.

Наталья Петрова
Анна Акимова
