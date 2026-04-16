Акула обезглавила школьника на Ямайке

На Ямайке ученик средней школы погиб после нападения акулы, сообщает издание Jamaica Observer. Трагедия произошла в городе Фалмут, куда 16-летний Джамари Рида отправился ловить рыбу под водой и не вернулся домой, после чего родственники забили тревогу.

На поиски подростка отправились профессиональные дайверы. Сначала из воды они извлекли руку, а затем обнаружили туловище без головы, что позволило установить причину гибели — нападение акулы.

Рыбаки, находившиеся на месте происшествия, стреляли в акулу, однако не смогли в нее попасть. Отец погибшего рассказал, что всегда считал хобби сына опасным и часто ссорился с ним из-за увлечения подводной охотой.

Президент местного общества рыбаков заявил, что это первый подобный случай за последнее время. По его мнению, акулы могут приплывать в порт вместе с кораблями: когда судно движется к порту, хищник начинает следовать за ним и, оказавшись на территории, уже не уплывает обратно.

Ранее сообщалось, что молодожены из Испании, проводившие медовый месяц на Мальдивских островах, подверглись нападению акулы. Хищница откусила мужчине ногу, после чего пострадавшего экстренно доставили в больницу на атолле GA Atoll.